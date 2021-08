Am dritten Spieltag der Bundesliga steht Borussia Dortmund bereits etwas unter Druck. Nach dem überraschenden 1:2 beim SC Freiburg will der DFB-Pokalsieger gegen die TSG Hoffenheim zurück in die Erfolgsspur finden. Ab 20.30 Uhr rollt der Ball.

Der BVB steht gegen Hoffenheim unter Druck (Foto: SID)

Hansi Flick gibt das Aufgebot für seine ersten drei Länderspiele als Bundestrainer bekannt. Thomas Müller wird sicher dabei sein, wenn der früherer Bayern-Coach um 14.00 Uhr seinen Kader verkündet. Marco Reus dürfte zurückkehren, trotz Formschwäche wird auch Leroy Sane im Aufgebot erwartet. Sein Debüt feiert der einstige DFB-Co-Trainer Flick am 2. September in Liechtenstein, es folgen im Abstand von jeweils drei Tagen weitere WM-Qualifikationsspiele gegen Armenien und in Island.

Die Formel 1 kehrt aus der knapp vierwöchigen Sommerpause zurück. Nur acht Punkte liegen vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps zwischen WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und Max Verstappen, und das Rennen in den Ardennen am Sonntag ist ein Quasi-Heimspiel für den Niederländer. Die Tribünen werden gefüllt sein mit Verstappen-Fans. Das Rennwochenende beginnt am Freitag auch für Sebastian Vettel und Mick Schumacher mit den ersten beiden freien Trainings um 11.30 und 15.00 Uhr.

Die zweite Etappe der Deutschland Tour führt das Fahrerfeld von Sangerhausen nach Ilmenau. 185 großenteils flache Kilometer warten auf die Fahrer um die Sprint-Asse Andre Greipel, Mark Cavendish und Co., bevor am Wochenende die letzten beiden Etappen anstehen.

Bei den Paralympics in Tokio steht der dritte Wettkampftag auf dem Programm. Dort streben die unzertrennlichen Judo-Zwillinge Carmen und Ramona Brussig bei ihrer womöglich letzten Paralympics-Teilnahme einen krönenden Abschluss an. Eine Medaille im legendären Judo-Tempel Budokan hätte für die hochdekorierten Leipzigerinnen eine spezielle Bedeutung.

SID