Erling Haaland war so glücklich, dass er es mit der Welt teilen musste. "BACK. ON. TRACK", zurück in der Spur, schrieb der Torjäger von Borussia Dortmund auf Twitter und postete darunter ein Foto von seinem völlig wilden Torjubel. Sein Treffer zum 3:2 (0:0)-Sieg in der ersten Minute der Nachspielzeit gegen die TSG Hoffenheim machte ihn am Freitag wieder einmal zum Helden des Abends.

Haaland bejubelte sein Siegtor wild (Foto: SID)

Trainer Marco Rose versuchte, den Haaland-Hype etwas einzuordnen. "Am Ende ist es Erling mit seiner Wucht und Power, der dann das Ding rein macht. Wir wissen alle, dass Erling ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Aber ich glaube, dass es hinten raus eine gesamte Willensleistung vom Team war", sagte der Coach nach der Partie. Vorher hatte der BVB durch Giovanni Reyna (49.) und Jude Bellingham (69.) zweimal geführt, aber auch zweimal den Ausgleich kassiert.

Die Reaktion seiner Mannschaft auf das 1:2 beim SC Freiburg aus der Vorwoche gefiel Rose jedoch. "Der Trainer ist heute zufrieden, weil es drei Punkte gab. Weil wir hinten raus eine Willensleistung gezeigt haben", sagte Rose bei DAZN. Gleichzeitig stellte er klar: "Es gibt natürlich auch eine Menge Dinge, über die wir reden wollen. Wenn du dieses Spiel hier 3:2 gewinnst, gibt dir das Ruhe und Zeit, an diesen Dingen weiter zu arbeiten."

SID