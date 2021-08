Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit dem dänischen Nationalspieler Marcus Ingvartsen verstärkt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler wechselt auf Leihbasis von Union Berlin bis zum Saisonende zu den Rheinhessen. Darüber hinaus vereinbarten die Vereine eine Kaufoption.

Marcus Ingvartsen wechselt auf Leihbasis nach Mainz (Foto: SID)

Ingvartsen, der für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schottland, die Färöer und Israel in den dänischen Kader berufen wurde, erzielte in 68 Spielen für Union neun Tore und steuerte elf Torvorlagen bei. Ingvartsen hatte Berlin gebeten, nach Mainz wechseln zu können.

"Marcus hat in den vergangenen Jahren konstant seine Qualität in der Bundesliga unter Beweis gestellt – allerdings auf einer anderen Position, als wir für ihn im Sinn haben: Wir werden ihn in Mainz als Stürmer einsetzen", sagte Trainer Bo Svensson.

SID