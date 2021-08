Der tunesische Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri und der schwedische Angreifer Sebastian Andersson bleiben beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Dies bestätigte der Sportliche Leiter Jörg Jakobs bei Sky.

Ellyes Skhiri bleibt beim 1. FC Köln (Foto: SID)

"Wir werden ihn in jedem Fall halten können. Bei uns ist nichts hinterlegt, weder aus dem In- nach aus dem Ausland. Ich gehe davon aus, dass er nach wie vor für uns spielen wird", sagte Jakobs über Shkiri.

Andersson wollte zu Antalyaspor wechseln und war auch in die Türkei gereist, allerdings ließ sich der Transfer nicht realisieren. Er trainierte am Dienstag wieder in Köln. Jakobs: "Er hat Sonntag und Montag vor Ort verbracht, sich alles angeschaut und Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Es kam dann doch zu keiner Übereinkunft. Es gab Nachverhandlungen vor Ort, die nicht zum Erfolg geführt haben. Mir ist nicht bekannt, dass es am Medizincheck gelegen haben soll."

Andersson hatte in der vergangenen Saison wegen anhaltender Knieprobleme zahlreiche Spiele verpasst, war aber im Relegationsrückspiel gegen Holstein Kiel (5:1) der entscheidende Mann mit zwei Toren gewesen.

SID