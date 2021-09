Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Offensivmann Ademola Lookman erneut nach England verliehen. Der 23-Jährige läuft in der kommenden Saison für Europa-League-Teilnehmer Leicester City auf. In der vergangen Spielzeit hatte Lookman für Premier-League-Absteiger FC Fulham vier Tore in 34 Ligaspielen erzielt.

Ademola Lookman wird für Leicester spielen (Foto: SID)

Der ehemalige englische U21-Nationalspieler Lookman war 2019 für rund 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Leipzig gewechselt, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen.

SID