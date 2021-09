Bayer Leverkusens finnischer Fußball-Nationalspieler Joel Pohjanpalo wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Caykur Rizespor. Wie der Werksklub am Sonntagabend mitteilte, verlängerte Bayer gleichzeitig den Vertrag des 26 Jahre alten Stürmers um eine weitere Spielzeit bis zum 30. Juni 2023.

Joel Pohjanpalo wechselt auf Leihbasis in die Türkei (Foto: SID)

Pohjanpalo war in der vergangenen Spielzeit von Leverkusen an den Bundesligisten Union Berlin ausgeliehen worden. Nun spielt er bis zum Ende der laufenden Saison für den Schwarzmeer-Klub in der Süper Lig, bevor er im nächsten Jahr zu Bayer zurückkehrt.

SID