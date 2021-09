Weltmeister Lucas Hernandez steht bei Fußball-Rekordmeister Bayern München nach langer Verletzungspause vor seinem Comeback. "Die Verletzung ist voll auskuriert", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann über Hernandez auf dem hauseigenen YouTube-Kanal: "Gegen Leipzig oder Barcelona werden wir ihn, wenn alles gut geht, wieder auf dem Platz genießen dürfen." Der französische Nationalspieler war nach einer Knie-OP erst Ende August wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Bayerns Hernandez hat Verletzung "voll auskuriert" (Foto: SID)

Hernandez mache, so Nagelsmann, "einen sehr guten Eindruck. Er ist körperlich wieder voll da und hat keine Probleme im Knie". Bereits in einer der bevorstehenden Partien gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und in der Champions League beim FC Barcelona am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) werde der 25-Jährige "zum Einsatz kommen, in beiden eher nicht", sagte Nagelsmann.

Der Abwehrspieler hatte während der EM im Juni einen Einriss des Innenmeniskus erlitten und war anschließend operiert worden.

SID