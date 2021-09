Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Waldemar Anton vom Bundesligisten VfB Stuttgart wegen eines unsportlichen Verhaltens für ein Ligaspiel gesperrt. Das teilte der DFB am Dienstag mit.

Waldemar Anton fehlt beim Spiel gegen Bayer Leverkusen (Foto: SID)

Der Abwehrspieler war in der Partie bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:1) in der 82. Minute des Feldes verwiesen worden. Damit fehlt Anton den Stuttgartern im Heimspiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen.

SID