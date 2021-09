Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez sieht Borussia Dortmunds Ausnahmestürmer Erling Haaland bereits als Weltstar an. "Ist der Begriff allerdings an Titel wie die Champions League gekoppelt, dann ist es so, dass er die erst noch gewinnen muss", schränkte der ehemalige Angreifer im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland allerdings ein.

Mario Gomez ist begeistert von Erling Haaland (Foto: SID)

Dennoch werde Haaland "nicht aufzuhalten sein. Von der Professionalität und vom Willen her ist er von außen betrachtet mit Cristiano Ronaldo vergleichbar", sagte Gomez: "Dieses Gesamtpaket, das Haaland in so jungen Jahren zu bieten hat, wird es in der kommenden Zeit so schnell nicht noch einmal geben. Da ist er absolut einzigartig."

SID