Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat trotz des überraschend guten Saisonstarts mit neun Punkten aus vier Spielen "allergrößten Respekt" vor dem kommenden Gegner. "Der SC Freiburg ist sehr konstant. Da kommt eine Top-Mannschaft auf uns zu", sagte der Coach am Donnerstag mit Blick auf das Spiel des Tabellenvierten gegen den Fünften am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir werden alle unsere Fähigkeiten brauchen, um diese Herausforderung zu bewältigen."

Mainz-Trainer Svensson lobt Freiburg (Foto: SID)

Eine Viertelstunde später kam das Lob aus Freiburg zurück. "In Sachen Aggressivität und Pressing ist Mainz eine der besten Mannschaften der Liga. Ich habe vor der Saison gesagt, dass sie um den Europapokal spielen werden", äußerte SC-Trainer Christian Streich: "Wenn du in Mainz was holen willst, dann musst du dich dieser Energie stellen. Schaffen wir das nicht, haben wir keine Chance."

SID