Die SpVgg Greuther Fürth wird im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) erneut eine eher defensive Einstellung wählen. "In den letzten beiden Auswärtsspielen haben wir acht Gegentore bekommen, wir müssen deutlich mehr Stabilität reinbekommen. Die Basis wird die Arbeit gegen den Ball sein", erklärte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag vor der Abreise nach Berlin.

Stefan Leitl setzt auf mehr Stabilität in der Defensive (Foto: SID)

Auf Ästhetik soll der Bundesliga-Aufsteiger nach den Vorgaben von Leitl keinen Wert legen. "Wir müssen in der eigenen Hälfte keinen Schönheitspreis gewinnen", sagte er, vielmehr müsse die Bedeutung der defensiven Stabilität "in unsere Köpfe rein". Leitl betonte, dass er mit Zugängen wie Sebastian Griesbeck und Nick Viergever "jetzt auch Spieler" habe, "um defensiv gut zu stehen".

Das Kleeblatt hat aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt (1:1 gegen Arminia Bielefeld). Ihre ersten beiden Auswärtsspiele verloren die Franken mit 1:5 beim VfB Stuttgart und 0:3 in Mainz. Engagement und Qualität im Training seien in den vergangenen zwei Wochen gestiegen, berichtete Leitl, "aber natürlich brauchst du auch mal Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen zu bekommen".

SID