Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf den argentinischen Nationalspieler Exequiel Palacios (22) verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich am Donnerstag in der Europa League beim 2:1 gegen Ferencvaros Budapest einen Riss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk zu. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Leverkusen muss vorerst auf Palacios (r.) verzichten (Foto: SID)

Bayer rechnet mit einer Ausfallzeit von vier Wochen. Palacios hatte beim Sieg gegen den ungarischen Meister den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt.

SID