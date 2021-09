Trainer Julian Nagelsmann fühlt sich "ganz gut präpariert" für die Bundestagswahl am Sonntag. "Trotzdem fand ich es diesmal nicht so leicht", sagte der 34-Jährige am Freitag.

Bundestagswahl: Julian Nagelsmann ist gut vorbereitet (Foto: SID)

Für wen er sich entschieden hat, bleibe sein Geheimnis, er werde aber am Sonntag selbst ins Wahllokal gehen, um seine Kreuze zu machen. "Da hat jeder eine Verantwortung. Wir dürfen wählen - und sollten das auch wahrnehmen", sagte er.

Um eine "bewusste Entscheidung" treffen zu können, hält Nagelsmann eine gute Vorbereitung für erforderlich. Deshalb habe er sich durch den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung gewühlt und einige der "1,7 Millionen Fernsehsendungen" zum Thema angeschaut. Jetzt habe er "ein ganz gutes Gesamtbild".

