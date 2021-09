Der Auftritt von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat dem TV-Sender Sport1 mit seinem Fußballtalk Doppelpass am Sonntag mit durchschnittlich 750.000 Zuschauern einen Saisonbestwert beschert. In der Spitze schauten 930.000 Fans die Diskussionsrunde, an der unter anderem auch Sport1-Experte Stefan Effenberg teilnahm.

Watzke im Doppelpass - Gute Quote für Sport1 (Foto: SID)

Erstmals nach 17 Jahren wurde der Doppelpass von Rudi Brückner (66) moderiert, der den erkrankten Florian König (54) ersetzte. Brückner war schon Gastgeber beim Dopa-Fußballtalk vom Start 1995 bis 2004 gewesen.

SID