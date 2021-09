Bayern München kann wohl in Kürze wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Der französische Flügelspieler bestritt am Montag nur elf Tage nach seiner Herz-OP wieder Teile des Mannschaftstrainings. Das Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Dynamo Kiew am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) dürfte für den 25-Jährigen aber noch zu früh kommen.

FC Bayern: Coman nimmt Mannschaftstraining auf (Foto: SID)

Bei Coman war am 16. September eine zweite Reiz-Leitung zum Sinus-Knoten am Herzen verödet worden. Damit wurde eine leichte Herzrhythmusstörung behoben. Coman hatte wegen des Eingriffs, der über die Leiste vorgenommen wurde, die Ligaspiele gegen Bochum (7:0) und in Fürth (3:1) verpasst.

SID