Trainer Steffen Baumgart warnt vor dem Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth vor den Franken. "Sie laufen vorne aggressiv an und können jeden Gegner in die Bredouille bringen", sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Steffen Baumgart warnt vor Aufsteiger Fürth (Foto: SID)

"Es ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, die auf uns zukommt. Es kommt nicht der Letzte, sondern ein Gegner, der alles in die Waagschale wirft", analysierte Baumgart.

Sein Team müsse "sehr konzentriert, sehr klar spielen, Lösungen nicht nur suchen, sondern auch nutzen. Ich erwarte ein sehr enges und spannendes Spiel". Von einer Favoritenrolle für den FC wolle er nichts wissen.

Nicht zur Verfügung steht Jan Thielmann, der mit einem Magen-Darm-Infekt ausfällt. Festgelegt hat sich Baumgart in der Innenverteidigung auf Rafael Czichos und Jorge Mere.

In den drei bisherigen Heimspielen wurden bislang sieben Punkte geholt. "Alle Spiele waren bisher sehr, sehr eng", betonte Baumgart, "die letzten drei Spiele haben von der Leistung gestimmt, trotzdem sind es nur drei Punkte. Wir müssen bei unserem Fußball bleiben."

SID