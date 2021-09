Der Fluch der guten Tat hat das Geißbockheim ereilt - das macht es nicht einfacher für Steffen Baumgart. Nach dem starken Saisonstart geht der 1. FC Köln am Freitag als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (20.30 Uhr/DAZN), da sind sich Fans, Stammtische und der Boulevard am Rhein einig. Trainer Baumgart erhebt Einspruch.

Baumgart erwartet ein schweres Spiel gegen Fürth (Foto: SID)

"Es wird ein enges Spiel und kein Spiel zwischen Groß und Klein", sagt der 49-Jährige, und "Favorit", das sei "nur ein Begriff. Wir spielen zu Hause, da ist egal wer kommt, wir wollen gewinnen. Wir haben die bessere Mannschaft. Aber nicht immer gewinnt das bessere Team."

Vor vier Monaten wäre der FC beinahe abgestiegen, nun gibt es plötzlich Spiele, in denen das Umfeld ohne Wenn und Aber einen Sieg erwartet - das spricht für die jüngsten Leistungen der Mannschaft unter Baumgart, erhöht aber auch den Druck. "Nach der Kür kommt die Pflicht", schrieb der Express: Nach drei Unentschieden in den schwierigen Spielen in Freiburg, gegen Leipzig und in Frankfurt sollen nun drei Punkte her.

Aber Baumgart warnt vorm sieglosen Schlusslicht. Fürth laufe "vorne aggressiv an, sie können jeden Gegner in die Bredouille bringen. Es kommt nicht der Letzte, sondern ein Gegner, der alles in die Waagschale wirft. Ich erwarte ein sehr enges und spannendes Spiel."

Auf den Tribünen wird es dann wieder voller, das Gesundheitsamt Köln hat einer Zwei-Drittel-Auslastung zugestimmt: 33.000 Zuschauer sind erlaubt. Mit neun Punkten aus sechs Spielen ist der FC gut in die Saison gekommen, ein Sieg vor der Länderspielpause würde den Start vergolden. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Köln: Horn - Schmitz, Mere, Czichos, Hector - Skhiri - Ljubicic, Kainz - Uth - Andersson, Modeste. - Trainer: Baumgart

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Nielsen - Itten, Hrgota. - Trainer: Leitl

SID