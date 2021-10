Pünktlich zum Derby gegen Bayer Leverkusen darf der 1. FC Köln sein Stadion in Müngersdorf wieder vollauslasten. Zum Heimspiel am 24. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) sind nach einer Genehmigung des Gesundheitsamtes 50.000 Zuschauer zugelassen. Das teilte der FC am Donnerstag mit. Der Klub setzt dafür wie zuletzt auf die 2G-Regel und lässt nur Geimpfte und Genesene ins Rhein-Energie-Stadion.

Vollauslastung im Rhein-Energie-Stadion (Foto: SID)

Beim 3:1 über die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Freitag waren die Tore der Arena bereits für 40.000 Fans geöffnet worden - die bis dato größte Kulisse in der Fußball-Bundesliga seit Beginn der Pandemie.

"Ein riesiges Lob gilt all unseren Fans, die sich bei den vergangenen Heimspielen vorbildlich und diszipliniert an die Vorgaben gehalten und damit gezeigt haben, dass unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sehr gut funktioniert", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Ausgenommen von der 2G-Regel sind weiterhin Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sowie nicht impffähige Personen mit einem ärztlichen Attest.

Zuletzt hatte auch Meister Bayern München die Erlaubnis zur Vollauslastung der Allianz Arena (75.000 Zuschauer) im nächsten Heimspiel am 23. Oktober gegen die TSG Hoffenheim vom bayerischen Kabinett erhalten.

SID