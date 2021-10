Gewinnt Hansi Flick mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch das fünfte Spiel, stellt er den Startrekord seines Vorgängers Joachim Löw ein. In Nordmazedonien ist die DFB-Elf ab 20.45 Uhr trotz der Hinspielniederlage klarer Favorit. Patzt zudem Armenien in Rumänien, ist Deutschland sicher bei der WM in Katar dabei.

Hansi Flick peilt den nächsten Sieg an (Foto: SID)

Ein weiterer Ausrutscher könnte bereits das Aus für Katar bedeuten: In seinem zweiten Spiel als türkischer Nationaltrainer tritt Stefan Kuntz mit seiner Mannschaft ab 20.45 Uhr in Lettland an. Die Hoffnung auf das WM-Ticket ist klein, nur bei einem Sieg dürfen Kuntz und die Türkei weiter träumen.

SID