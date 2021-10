DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ist vor dem Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von technischen Schwierigkeiten im Ticketverkauf überrascht worden. Beim Bestellprozess für Tageskarten gegen die Rheinhessen kam es im Online-Shop am Montag zu Problemen, teilte der BVB in den Sozialen Netzwerken mit. Die Westfalen dürfen durch die neue Corona-Schutzverordnung bis zu 67.028 Zuschauer im Signal Iduna Park empfangen.

Beim BVB sind bis zu 67.028 Zuschauer zugelassen (Foto: SID)

Gemäß der Schutzverordnung darf der Klub die Sitzplätze komplett füllen, Stehplätze zu 50 Prozent. Dabei setzt der achtmalige Meister auf die 3G-Regel.

Bereits bei der Partie gegen FC Augsburg vor rund eineinhalb Wochen hätte Dortmund sein Stadion mit derselben Zuschauerzahl füllen können, dies war wegen der Kurzfristigkeit jedoch nicht mehr möglich gewesen. Stattdessen besuchten 41.000 Fans den 2:1-Erfolg gegen den FCA.

SID