Borussia Dortmund plagen nach der Länderspielpause Verletzungssorgen, auch für Torjäger Erling Haaland wird die Zeit bis zur Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag um 15.30 Uhr knapp. Borussia Mönchengladbach möchte seinen Aufwärtstrend im Abendspiel am 8. Spieltag gegen den VfB Stuttgart ab 18.30 Uhr nach zwei Siegen in Serie fortsetzen.

Der BVB will trotz Verletzungssorgen drei Punkte holen (Foto: SID)

Nach den medaillenlosen Olympischen Spielen in Tokio beginnt für die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Neuaufbau. In Belgien spielen zuerst die Frauen in der Pro League ab 14.00 Uhr gegen die Gastgeberinnen. Ab 16.30 Uhr treffen die Männer, bei denen die Routiniers Tobias Hauke und Martin Häner zurückgetreten sind, auf den Olympiasieger.

SID