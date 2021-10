Maximilian Arnold hat am Samstag sein 259. Bundesliga-Spiel für den VfL Wolfsburg absolviert und mit Rekordhalter Diego Benaglio gleichgezogen. Gegen Union Berlin stand der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler in der Startelf.

Arnold bestreitet heute sein 259. Spiel für die Wölfe (Foto: SID)

In allen Wettbewerben war es das 321. Spiel von Arnold für die Niedersachsen, womit er ebenfalls zu Diego Benaglio aufschloss. Nur Olaf Ansorge, der zwischen 1982 und 1992 für die Wölfe in der Oberliga spielte, hat mit 348 Spielen mehr Einsätze für Wolfsburg vorzuweisen. - Die Rekordspieler des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga (im Überblick):

1. Diego Benaglio - 259 Spiele

1. Maximilian Arnold* - 259

3. Marcel Schäfer - 256

4. Robin Knoche - 183

5. Josuha Guilavogui* - 177

6. Miroslav Karhan - 173

7. Alexander Madlung - 166

8. Josue - 164

9. Claus Reitmaier - 163

10. Patrick Weiser - 159

10. Koen Casteels* - 159

(*aktive Wolfsburger Spieler)

SID