Nationalspieler Lukas Klostermann steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig vorerst nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler zog sich im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain (2:3) eine Verletzung im linken Oberschenkel zu. Das gab der Vizemeister am Donnerstag bekannt.

Fällt vorerst aus: Lukas Klostermann (Foto: SID)

Damit ist auch eine Nominierung Klostermanns in die Nationalmannschaft für die letzten Länderspiele des Jahres in Wolfsburg gegen Liechtenstein (11. November) und drei Tage später in Armenien ungewiss.

