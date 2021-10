Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sieht seine Mannschaft trotz der ärgerlichen Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain (2:3) auf einem guten Weg. Von der Gruppendynamik sei "das Spiel gegen Paris das beste Spiel der ganzen Saison von uns" gewesen, sagte Marsch vor dem Ligaspiel gegen Greuther Fürth (15.30 Uhr/Sky): "Wir haben nun das Momentum gefunden und müssen das jetzt nutzen."

Jesse Marsch: "wir haben nun das Momentum gefunden" (Foto: SID)

Auch die öffentliche Kritik von Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs wegen mangelnder Spielzeit nahm Marsch gelassen auf. "Er hat zu viel in Medien gesprochen, aber das ist seine Entscheidung. (...) Ich habe ihn bei Olympia unterstützt, das war sein Wunsch. Aber er hat in der Vorbereitung die wichtigste Zeit mit der Mannschaft verloren. Dann ist er zurückgekommen und war verletzt", erklärte Marsch.

Henrichs (24) war im August mit der deutschen Olympia-Mannschaft nach Tokio geflogen und mit Knieproblemen zurückgekehrt. Am Donnerstag hatte er sich im kicker unzufrieden mit seiner Reservistenrolle gezeigt und einen Wechsel angedeutet. Der Confed-Cup-Sieger von 2017 war am Dienstag in Paris eingewechselt worden.

"In Paris hatte er seinen Einsatz verdient und jetzt ist er ein Thema für morgen", sagte Marsch und schob nach: "Ich werde wahrscheinlich noch einmal mit ihm reden."

SID