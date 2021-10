Rekordsieger Bayern München gastiert in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach. Wie schon gegen die TSG Hoffenheim müssen die Münchner erneut auf ihren positiv auf Corona getesteten Trainer Julian Nagelsmann verzichten. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zeitgleich spielen außerdem unter anderem der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln ums Weiterkommen, zuvor empfängt Bayer Leverkusen den Zweitligisten Karlsruher SC (18.30 Uhr).

Bayern München trifft im Pokal auf Mönchengladbach (Foto: SID)

Der THW Kiel trifft in der Champions League auf den nordmazedonischen Topklub Vardar Skopje. Die Zebras wollen nach der bitteren Pleite in der Bundesliga gegen Spitzenreiter SC Magdeburg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. In der Königsklasse sind die Chancen auf die nächste Runde nach sieben Punkten aus fünf Spielen groß. Um 20.45 Uhr gehts los.

SID