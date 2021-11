Erling Haaland zählt zu den begehrtesten Mittelstürmern der Welt und wird heiß umworben. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem kein neues Transfer-Gerücht um Haaland die Runde macht. Bereits in seiner Anfangszeit bei Red Bull Salzburg zeigte der Norweger seine Klasse und weckte dadurch Begehrlichkeiten.

Auch dem deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg blieb das große Talent des Erling Haaland nicht verborgen. Der Geschäftsführer der Regensburger wagte damals einen Anruf in der Mozartstadt und bekam eine Abfuhr.

"Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen", sagt Christian Keller in der Mittelbayerischen Zeitung. Er habe sich "daraufhin erlaubt, beim Klubverantwortlichen anzurufen, ob Haaland vielleicht für eine Leihe in Frage käme. Der hat dann laut gelacht. Aber einen Versuch war es wert", gesteht der Geschäftsführer von Jahn Regensburg.

Einen Transfer von Haaland nach Deutschland gab es dann trotzdem. Allerdings nicht in die 2. Liga, sondern in die Bundesliga zu Borussia Dortmund.

