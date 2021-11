Kapitän Moussa Niakhate steht beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vor der Rückkehr in die Startelf. "Er hat auf jeden Fall diese Woche trainiert", sagte Trainer Bo Svensson. Sollte der Verteidiger im Abschlusstraining am Donnerstag "keine Probleme" haben, habe er "gute Chancen" auf einen Einsatz am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach.

Moussa Niakhate vor Rückkehr (Foto: SID)

Der 25 Jahre alte Franzose hatte am vergangenen Samstag beim Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld (2:1) - dem dritten Pflichtspielerfolg in Serie - nicht im Kader des Tabellenfünften gestanden. Niakhate wurde nach vielen Einsätzen nach einer im September erlittenen Oberschenkelverletzung laut Klubangaben geschont.

SID