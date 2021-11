Bei Bayer Leverkusen haben sich zwei Teenager in der Rangliste der jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte auf die Positionen zwei und drei geschoben. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Hertha BSC (1:1) feierten die eingewechselten Zidan Sertdemir (16 Jahre und 276 Tage) und Iker Bravo (16 Jahre und 298 Tage) ihr Debüt. Nur Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 1 Tag) von Borussia Dortmund war bei seiner Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse jünger gewesen. - Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte:

Youssoufa Moukoko bleibt jüngster Bundesliga-Spieler (Foto: SID)

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 21. November 2020 - 16 Jahre und 1 Tag

2. Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen) am 6. November 2021 - 16 Jahre, 9 Monate und 3 Tage

3. Iker Bravo (Bayer Leverkusen) am 6. November 2021 - 16 Jahre, 9 Monate und 25 Tage

4. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag

5. Yann Aurel Bisseck (1. FC Köln) am 26. November 2017 - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage

