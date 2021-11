Schnelles Wiedersehen mit der alten Liebe für Steffen Baumgart: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn. Für den Cheftrainer wird die Partie am Mittwoch, 10. November (13.00 Uhr) in Köln das erste Duell mit seinem alten Klub.

Steffen Baumgart und Köln testen gegen Paderborn (Foto: SID)

Die Partie wird ohne Zuschauer ausgetragen, der FC bietet allerdings einen Livestream an. Baumgart war von 2017 bis 2021 Trainer in Paderborn gewesen. 2019 schaffte er mit den Ostwestfalen den Aufstieg in die Bundesliga. Seit dieser Saison steht der Coach in Köln an der Seitenlinie.

SID