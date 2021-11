Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann trotz der explodierenden Coronazahlen auch seine nächsten beiden Heimspiele vor großer Kulisse austragen: Das Gesundheitsamt der hessischen Metropole erteilte dem Klub die Genehmigung, in der Europa League gegen Royal Antwerpen am 25. November und in der Bundesliga gegen Union Berlin am 28. November vor jeweils bis zu 40.000 Fans spielen.

Frankfurt kann auf große Fan-Unterstützung setzen (Foto: SID)

Dabei greift das System "3G-Plus" mit Erleichterungen für Schüler und Jugendliche. Jeweils maximal zehn Prozent der Besucher haben auf Basis eines negativen PCR-Tests Zutritt. Für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahren reicht ein Antigenschnelltest (nicht älter als 24 Stunden) beziehungsweise das Schultestheft.

Alle weiteren Zuschauer müssen mit entsprechendem Nachweis geimpft oder genesen sein (2G). Kinder bis einschließlich sechs Jahren sind Geimpften gleichgesetzt.

SID