Der Europameister zittert um die WM-Qualifikation: Am letzten Spieltag kämpft Italien mit der Schweiz um das direkte Ticket nach Katar. Die Squadra Azzurra ist um 20.45 Uhr in Nordirland gefordert, die Schweiz empfängt Bulgarien. Beide Kontrahenten sind punktgleich, Italien hat die leicht bessere Tordifferenz. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Play-offs.

Fernduell um WM-Ticket zwischen Italien und der Schweiz (Foto: SID)

Am zweiten Tag des ATP-Saisonfinals in Turin schlägt Novak Djokovic zum ersten Mal auf. Der fünfmalige Turniersieger aus Serbien, der um 14.00 Uhr auf Debütant Casper Ruud aus Norwegen trifft, gilt am Ende eines herausragendes Jahres als der Top-Favorit auf den Titel. Im zweiten Match des Tages in der Grünen Gruppe spielt der Grieche Stefanos Tsitsipas um 21.00 Uhr gegen Andrej Rublew aus Russland.

SID