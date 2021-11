Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss bis zum Ende der Hinrunde auf seinen spanischen Nationalspieler Dani Olmo (23) verzichten. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, zog sich der Mittelfeldspieler erneut einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.

Für Dani Olmo ist die Hinrunde gelaufen (Foto: SID)

Olmo war erst Ende Oktober nach der gleichen Verletzung wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und hatte im Liga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) ein Kurz-Comeback gegeben. Nach seiner Teilnahme an der EM und an den Olympischen Spielen in Tokio war er bereits verspätet in die neue Saison eingestiegen.

SID