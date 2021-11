Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann bis zur Winterpause nicht mehr auf Torwart Timo Horn (28) zurückgreifen, der an einer Knieverletzung laboriert. Der Schlussmann hatte sich am vergangenen Sonntag in Mainz bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Karim Onisiwo am Knie verletzt.

Timo Horn fällt für den Rest der Hinrunde aus (Foto: SID)

Nachdem er behandelt worden war, hatte Timo Horn weitergespielt. Die MRT-Untersuchung am Montagnachmittag ergab dann eine Knieblessur, genauere Details gaben die Rheinländer nicht bekannt.

SID