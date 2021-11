Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat U21-Nationalspieler Kevin Schade längerfristig an sich gebunden. Wie die Breisgauer mitteilten, wurde der Vertrag mit dem Flügelspieler vorzeitig verlängert. Angaben über die Dauer des neuen Kontrakts machte der Verein wie gewohnt nicht. Schade feierte in dieser Saison sein Profidebüt, dazu erzielte er in vier Einsätzen für die U21 drei Treffer.

Schade (l.) verlängert seinen Vertrag vorzeitig (Foto: SID)

"Kevin ist ein hoch veranlagter Junge, der sich ausgesprochen positiv entwickelt hat", sagte Vorstand Jochen Saier: "Er bringt Tempo und Tiefe in unser Spiel und hat in den vergangenen Monaten auch im technisch-taktischen Bereich Schritte nach vorne gemacht."

Schade selbst sieht im SC für die kommenden Jahre den "richtigen Verein. Ich fühle mich hier rundum wohl und gut aufgehoben", sagte der 19-Jährige.

SID