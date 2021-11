Mittelfeldspieler Julian Green (26) bleibt dem Fußball-Bundesliga-Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth bis Sommer 2024 erhalten. Er einigte sich mit den Franken auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre.

Julian Green verlängert bei den Kleeblättern bis 2024 (Foto: SID)

In mittlerweile 121 Pflichtspielen lief Green für das Kleeblatt auf und war dabei an 30 Toren beteiligt: "Unsere gemeinsame Reise ist noch nicht zu Ende. Wir haben dabei schon vieles gemeistert, große Herausforderungen aus dem Weg geräumt und das dank eines klaren Konzepts", sagte er. Green spielt seit 2017 in Fürth.

"Julian fühlt sich bei uns enorm wohl, und wir sind von ihm und seiner Qualität absolut überzeugt", äußerte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi und Trainer Stefan Leitl ergänzte: "Wir sprechen ja gerne von unserem Weg beim Kleeblatt, und Julian ist zum einen ein ganz wichtiger Spieler, aber gehört auch zu denen, die diesen Weg schon mit am längsten mit uns bestreiten."

SID