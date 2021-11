Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim kann im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth wieder auf Torjäger Andrej Kramaric setzen. Das kündigte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an. Kramaric hatte das Spiel gegen RB Leipzig (2:0) am vergangenen Wochenende wegen einer Kopfverletzung verpasst.

Andrej Kramaric ist gegen Fürth wieder dabei (Foto: SID)

Der Einsatz von Oliver Baumann dagegen ist ungewiss. Der TSG-Torhüter habe "leichte Krankheitssymptome", ein Corona-Test sei negativ ausgefallen, sagte Hoeneß. Auch hinter der Rückkehr von Sebastian Rudy gebe es noch "ein etwas größeres Fragezeichen".

Für Hoeneß geht es nach dem Sieg gegen Leipzig darum, "mal ein gutes Heimspiel mit einem guten Auswärtsspiel zu vergolden", sagte der TSG-Coach, der in den kommenden Partien auf mehr Konstanz hofft: "Für uns muss das Spiel gegen Leipzig Antrieb sein, das muss ein Startschuss sein."

SID