Weniger Worte, mehr Aktion: Hertha-Trainer Pal Dardai hat vor dem richtungsweisenden Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg versucht, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen. "Ein bisschen weniger Sitzungen", dafür "mehr Fitness und Zweikämpfe" hätten auf dem Trainingsplan gestanden, verriet der Ungar am Donnerstag: "Es gibt kein Alibi, am Wochenende nicht zu fighten."

Pal Dardai steht vor einem richtungsweisenden Spiel (Foto: SID)

Personell dürfte Dardai wieder auf Stevan Jovetic zurückgreifen, der wegen einer Corona-Erkrankung im enttäuschenden Stadtderby bei Union Berlin (0:2) gefehlt hatte. Der Angreifer habe zwar nur individuell trainieren können, "aber er ist Profi genug und kennt seinen Körper", sagte Dardai.

SID