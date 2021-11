Anthony Modeste ist derbyfit. Der beste Stürmer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sei für das rheinische Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "eine Option", versicherte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Modeste hatte beim FSV Mainz 05 am Sonntag (1:1) nach einem harten Tackling angeschlagen ausgewechselt werden müssen.

Anthony Modeste steht dem FC am Wochenende zur Verfügung (Foto: SID)

In diesem Spiel verletzte sich auch Stammtorhüter Timo Horn am Knie, er wird bis zur Winterpause ausfallen. "Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen", sagte Baumgart. Marvin Schwäbe wird im Tor sein Bundesliga-Debüt geben.

"Marvin hat gut trainiert. Wir haben ihn zweimal im Pokal gesehen", sagte Baumgart: "Er hat uns in Jena eine Runde weitergebracht. Mit dem Ball am Fuß brauchen wir uns bei ihm gar keine Sorgen zu machen."

Baumgart hat noch kein Derby gegen Gladbach erlebt, er weiß aber um de Bedeutung der Rivalität. "Jedes Jahr sind die Spiele gegen Gladbach die wichtigsten Partien der Saison. Wir haben eine volle Hütte. Darauf freuen wir uns", sagte er. "Schön ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir gewinnen können."

SID