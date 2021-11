Torjäger Erling Haaland sitzt beim Bundesliga-Gastspiel des DFB-Pokalsiegers Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg vorerst auf der Bank. Der Norweger hatte wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger seit Mitte Oktober nicht mehr zur Verfügung gestanden.

Haaland erst einmal auf der Bank in Wolfsburg (Foto: SID)

Am Freitag hatte Dortmunds Trainer Marco Rose den 21-Jährigen wieder in den Kader berufen, aber maximal einen Kurzauftritt von Haaland in Aussicht gestellt. Beim Bundesliga-Topspiel am kommenden Wochenende gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München soll der Topstürmer dann länger zum Einsatz kommen.

SID