Fußball-Bundesligist FC Augsburg plant für das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einer maximalen Zuschauerauslastung von 25 Prozent der üblichen Stadionkapazität. Das teilte der FCA am Dienstagabend nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden mit. Zudem gilt im Stadion die 2G-Plus-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.

Augsburg plant gegen Bochum noch mit Fans im Stadion (Foto: SID)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat allerdings für sein Bundesland Geisterspiele angekündigt. Falls es bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag nicht zu einer bundeseinheitlichen Regelung komme, werde man "in Bayern einen Alleingang" machen, so Söder.

SID