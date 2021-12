Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund blickt dem Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) optimistisch entgegen. "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben", sagte Watzke im Sky-Interview: "Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind."

Watzkes BVB verlor die letzten sechs Spiele gegen Bayern (Foto: SID)

Der BVB geht mit nur einem Punkt Rückstand in das Spitzenspiel. Watzke erwartet daher eine "couragierten und selbstbewussten" Auftritt des DFB-Pokalsiegers: "Ich glaube, dass wir bereit sind." Die Dortmunder haben allerdings die letzten sechs Pflichtspiele gegen den deutschen Rekordmeister verloren.

SID