Bayern München ist laut Sportwettenanbieter bwin im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Verfolger Borussia Dortmund Favorit. Bei einem Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters lautet die Quote 1,80, ein BVB-Erfolg liegt bei 3,70. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,33 notiert.

Vor Top-Duell: Bayern bei Wettanbieter favorisiert (Foto: SID)

Im Duell von Bayerns Weltfußballer Robert Lewandowski gegen BVB-Jungstar Erling Haaland sieht bwin auch den Münchner vorne. Erzielt der 33-Jährige das erste Tor des Gipfels, zahlt bwin das Dreifache des Einsatzes zurück. Sollte Haaland als Erster treffen, liegt die Quote bei 4,20.

SID