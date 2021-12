Mit großen Personalsorgen reist der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. FCA-Trainer Markus Weinzierl berichtete am Donnerstag, dass in Felix Uduokhai der nächste Innenverteidiger ausfallen wird.

Felix Uduokhai ist positiv auf Corona getestet worden (Foto: SID)

Der 24-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. "Das ist bitter für uns, wir könnten ihn gut gebrauchen auf unserer Problemposition", sagte Weinzierl vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Köln.

Kapitän Jeffrey Gouweleeuw könnte dagegen wieder dabei sein. "Es ist suboptimal, wenn du aus dem Wohnzimmer nach ein, zwei Trainingseinheiten nach Köln fliegst. Aber wir werden ihn brauchen", sagte Weinzierl über seinen Abwehrchef. Sein Team lebe von der Stabilität, die die Innenverteidiger bieten sollen.

Doch er könne in der aktuellen Situation kaum Rücksicht auf individuelle Befindlichkeiten nehmen, so Weinzierl. "Mit denen, die fit sind, werden wir einen Fight abliefern und alles geben und Köln über 90 Minuten fordern", betonte der Augsburger Trainer: "Belastungssteuerung ist jetzt zweitrangig."

Stürmer Alfred Finnbogason wird ausfallen, auch Florian Niederlechner mache Weinzierl "Sorgen", wie er sagte: "Es ist nicht so, dass ich Planungssicherheit habe. Aber wir haben die ganze Saison nicht gejammert. Also werden wir auch jetzt nicht jammern. Wir werden versuchen, die besten Lösungen zu finden."

Das ist mit Blick auf die Tabelle enorm wichtig. Der FCA ist 16. und hat sechs Punkte weniger auf dem Konto als die Kölner, die als Favorit in die Partie gehen. Dennoch warnte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Gegner.

"Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen Bielefeld", sagte Baumgart. Der FCA sei "sehr, sehr aggressives, sie arbeiten aggressiv nach vorne und sind eine sehr stabile Mannschaft, die den Abstiegskampf angenommen hat."

Zuletzt hatte der FC beim glücklichen 1:1 bei Arminia Bielefeld enorme Probleme mit einem Gegner, der eben diese aggressive und kampfbetonte Herangehensweise gewählt hatte. "Ich hoffe, dass wir die eine oder andere Lösung haben", sagte Baumgart.

Dass ein Kreativspieler wie Mark Uth erkrankt fehlt, ist eine Schwächung - umso wichtiger aus Kölner Sicht, dass der zuletzt verletzte Kapitän Jonas Hector, laut Baumgart der "leistungsbeständigste" FC-Spieler, wieder mit dabei ist. - die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Duda, Kainz - Modeste. - Trainer: Baumgart

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Winther, Iago - Moravek, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Gregoritsch. - Trainer: Weinzier

SID