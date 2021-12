Nach dem Ausscheiden in der Champions League will Trainer Florian Kohfeldt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mehr Augenmerk auf die Grundlagenarbeit richten. "In den letzten Wochen hatten wir nur zwei Trainingstage ohne direkten Spielbezug. Das wird sich ändern, auch wenn ich auf diesen Vorteil gerne verzichtet hätte", sagte der 39-Jährige am Freitag.

Trainer Kohfeldt plant mehr Grundlagenarbeit (Foto: SID)

Im Heimspiel der Niedersachsen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wird der am vergangenen Mittwoch in der Königsklasse nach drei Gelben Karten gesperrte Lukas Nmecha in die Startformation zurückkehren. Fraglich ist der Einsatz von Jerome Roussillon (Kniebeschwerden).

SID