Herber Rückschlag für die SpVgg Greuther Fürth: Torwart Marius Funk vom abgeschlagenen Bundesligaschlusslicht hat sich im Training schwer am Knie verletzt. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber der 25-Jährige "wird uns etwa ein halbes Jahr fehlen", sagte Trainer Stefan Leitl (44) am Freitag. Im Heimspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) wird Sascha Burchert zwischen den Pfosten stehen.

Burchert spielt anstelle des verletzten Funk (Foto: SID)

Mit nur einem Punkt nach 14 Spielen - historischer Negativ-Rekord in der Bundesliga - ist Aufsteiger Fürth Letzter. Gegen Union soll der erste Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte her. "Was gibt es für einen größeren Ansporn, als endlich zu punkten", sagte Leitl, der mit seinem Team nach dem 1:7 zuletzt bei Bayer Leverkusen "hart ins Gericht" gegangen ist. Gegen die Berliner erwartet der Coach "eine andere Haltung".

SID