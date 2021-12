Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) trotz einer Blessur auf Verteidiger Jeremie Frimpong zurückgreifen. "Es war ein starker Schlag auf den Knöchel, ohne Verletzung der Bänder", sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag: "Er war heute auf dem Trainingsplatz, und es sieht gut aus."

Jeremie Frimpong ist fit für das Spiel in Frankfurt (Foto: SID)

Frimpong hatte am Donnerstag im letzten Gruppenspiel der Europa League bei Ferencvaros Budapest (0:1) in der Nachspielzeit einen Tritt auf den Knöchel bekommen. Zudem sind Julian Baumgartlinger und Mitchel Bakker in den Kader zurückgekehrt, erklärte Seoane. Auch Timothy Fosu-Mensah ist wieder fit.

Mit Blick auf den Gegner am Sonntag warnte Seoane: Frankfurt sei "sehr zweikampfstark und robust". Zudem habe die Eintracht in Filip Kostic "einen herausragenden Flankengeber". Deshalb sei es nötig, "seine Kreise zu minimieren", sagte der Schweizer.

SID