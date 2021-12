Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird bis weit ins nächste Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Paulo Otavio verzichten müssen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Brasilianer beim Bundesliga-Heimspiel der Niedersachsen am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (0:2) eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen, die eine Operation noch in dieser Woche erfordert.

Otavio hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen (Foto: SID)

Der 27-Jährige Südamerikaner war erst im Oktober nach einer langwierigen Verletzung am Sprunggelenk in den Kader der Norddeutschen zurückgekehrt.

SID