Der kriselnde Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis Jahresende auf Nationalspieler Jonas Hofmann verzichten. Der mit sieben Treffern beste Torschütze der Fohlenelf fällt wegen eines arthroskopischen Eingriffs am Knie sowohl am Mittwoch im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) als auch am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/beides Sky) aus.

Jonas Hofmann wird in diesem Jahr nicht mehr spielen (Foto: SID)

Hofmann war am Samstag im Spiel bei RB Leipzig in der 54. Minute ausgewechselt worden. "Er hat sich im Abschlusstraining am Freitag leicht das Knie verdreht. Er hat es lange versucht. Aufgrund dessen, dass er eine andere Muskulatur dann mehr in Anspruch genommen hat, hat hinten der Muskel zugemacht", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter nach dem Spiel.

Die Borussia muss am Mittwoch zudem auf den gesperrten Kapitän Lars Stindl verzichten. Zuletzt hatte das Team von Trainer Hütter bei drei Niederlagen in Folge 14 Gegentore kassiert und liegt nur noch zwei Punkte vor Relegationsrang 16.

SID