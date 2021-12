Der neue Trainer Domenico Tedesco will nach der erfolgreichen Premiere auch die Auswärtsmisere von RB Leipzig beenden. "Davon habe ich schon gehört, so richtig viele Punkte haben wir auswärts nicht geholt", sagte Tedesco vor dem Gastspiel beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky) am Mittwoch: "Das ist schwer erklärbar und kann auch nicht unser Anspruch sein."

Tedesco möchte mit RB auch auswärts erfolgreich sein (Foto: SID)

In der Auswärtstabelle belegt RB mit nur drei Unentschieden den vorletzten Platz. "Es ist wichtig, dass wir auch so mutig auftreten wie daheim", sagte der RB-Coach, der aufgrund der Trainingseindrücke optimistisch ins Augsburg-Spiel geht: "Die Mannschaft ist gut drauf, sie hat Bock."

Das trifft auch auf Andre Silva zu, der beim Tedesco-Debüt beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf Anhieb getroffen hatte. "Andre will einfach knipsen, will Tore machen. Er identifiziert sich damit, das ist auch wichtig", lobte Tedesco.

SID