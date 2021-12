Vor dem Duell der beiden dienstältesten Trainer der Fußball-Bundesliga sieht Urs Fischer in Christian Streich keinen Seelenverwandten. "Ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen unterscheiden. So schlagfertig wie Christian bin ich nicht, und an der Linie ist er schon noch ein bisschen impulsiver", sagte der Trainer von Union Berlin. Die Eisernen treten am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen den von Streich trainierten SC Freiburg an.

Fischer (r.) stellt Unterschiede zu Streich dar (Foto: SID)

Um wie Fischer und Streich langfristig bei einem Klub in der Verantwortung stehen zu können, müsse man vor allem "authentisch bleiben", meinte Fischer, der seit dreieinhalb Jahren bei Union als Trainer arbeitet: "Aber es braucht auch ein bisschen Glück. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist."

SID